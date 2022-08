Ufficiale la nuova avventura in Francia per Mattia Viti. Anche la Fiorentina aveva seguito l’ex difensore dell’Empoli

Adesso è ufficiale: Mattia Viti è un nuovo giocatore del Nizza. Il difensore classe 2002 dell’Empoli lascia l’Italia a titolo definitivo per sbarcare in Ligue 1. Anche la Fiorentina aveva messo gli occhi sul giovane talento toscano, seguito in precedenza anche da altri club italiani. Questo quanto si legge nel comunicato del club azzurro:

“L’Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ OGC Nice per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viti“.