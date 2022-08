Ufficiale la nuova squadra di Maggiore: l’ex giocatore di Italiano che non rientrava nei piani della Fiorentina

Giulio Maggiore è adesso ufficialmente un giocatore della Salernitana. L’ormai ex Spezia era stato accostato anche alla Fiorentina, anzi addirittura proposto alla dirigenza viola che però aveva rifiutato l’offerta. Pradè e Burdisso stanno cercando un giocatore per rinforzare il centrocampo, ma per farlo serve un profilo d’esperienza.

Maggiore, giovane e di prospettiva, non possiede ancora tali caratteristiche. Per lui, allora, si aprono le porte di una nuova avventura decisamente probante, la lotta salvezza con la maglia della Salernitana. Intanto la Fiorentina guarda altrove, con Bajrami e Barak ad oggi indiziati principali per regalare a Italiano un nuovo centrocampista.