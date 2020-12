Ufficiale: la Toscana da domenica torna zona gialla, ma non ci rimarrà per molto

Ad annunciarlo è stato il presidente Eugenio Giani: da domenica la Toscana tornerà ad essere zona gialla. Una bella notizia che in molti aspettavano da tempo, visti gli incoraggianti numeri che riguardano la pandemia nella nostra regione. Di fatto però, la zona gialla effettiva rimarrà attiva solo per qualche ora, visto che dal 21 non sarà più possibile uscire dalle regioni in tutta Italia.

Da capire se dal 21 al 23 le regioni rimarranno in zona gialla o arancione (in attesa di conoscere il prossimo DPCM), sempre però con l’obbligo di non poter uscire dalla regione. Con tutta probabilità, dal 24 al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa tutti i giorni festivi e pre-festivi, mentre sarà zona arancio nei giorni feriali. Dal 7 gennaio, per il momento, sarà di nuovo zona gialla.