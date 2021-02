Da domenica 14 febbraio la regione Toscana tornerà ad essere zona arancione. Lo ha stabilito il CTS dopo aver analizzato i dati riguardanti l’epidemia da Coronavirus della scorsa settimana. Dopo cinque settimane di zona gialla dunque, sarà vietato spostarsi tra comuni se non per comprovate ragioni di lavoro, salute o necessità. I ristoranti rimarranno aperti solo per l’asporto.

0 0 vote Article Rating