Ufficiale: la Toscana torna zona arancione, ma la provincia di Firenze (e non solo) rischia di rimanere rossa

Ora è ufficiale: la Toscana da lunedì 12 aprile tornerà a essere zona arancione. I numeri però rimangono preoccupanti e il presidente Eugenio Giani già in mattinata aveva avvertito riguardo alla quasi certa possibilità della permanenza in zona rossa di alcune zone tra le quali la provincia di Prato, del Valdarno inferiore e dell’Empolese. I dati però non sono incoraggianti nemmeno a Firenze e provincia e così anche l’area fiorentina rischia di rimanere zona rossa. L’ufficialità ci sarà in serata, dopo una riunione coi sindaci della zona, ma la decisione sembra ormai presa.