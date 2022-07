UFFICIALE: La Vis Pesaro accoglie un giovane della Fiorentina in prestito

Con una nota la Vis Pesaro ha annunciato l’arrivo in prestito annuale dalla Fiorentina di Destiny Egharevba, attaccante esterno italo-nigeriano classe 2003. Il giovane ex Chievo si sposta alla società marchigiana, militante in Serie C.

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Destiny Egharevba alla Vis Pesaro 1898” questo è quanto ha poi riportato il sito ufficiale gigliato, senza offrire ulteriori dettagli.

Lo scorso anno per la giovane al 25 presenze, 5 reti e 5 assist per il giovane calciatore, nel giro anche dell’Under 19 azzurra con cui ha raccolto 4 gettoni.