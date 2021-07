UFFICIALE: Le date di inizio stagione della Fiorentina di Italiano

Attraverso i media ufficiali, la Fiorentina comunica che la prima squadra viola, ad eccezione dei calciatori che hanno risposto alla convocazione delle proprie nazionali per i Campionati Europei e la Copa America, si ritroverà al Centro Sportivo “Davide Astori” il pomeriggio dell’11 luglio per svolgere le attività di prevenzione al Covid-19.

A partire dal 12 luglio la squadra, che durante il periodo rimarrà in ritiro, inizierà i test atletici e i primi allenamenti in attesa di partire per Moena il 17 luglio.