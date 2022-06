Ufficiale: l’Hellas Verona ha trovato il sostituto di Tudor

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, l’Hellas Verona ha annunciato che sarà Gabriele Cioffi il nuovo allenatore. Il tecnico fiorentina prenderà così il posto di Igor Tudor.

“Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Gabriele Cioffi, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2024.

Nato a Firenze il 7 settembre 1975, Cioffi poco dopo aver concluso una lunga carriera da calciatore – nella quale ha calcato i campi di Serie A, B e C – nel luglio 2012 inizia il suo percorso da allenatore in Lega Pro prima nel Carpi e poi nel Gavorrano.

(…) Nel settembre 2020 Cioffi ritorna in Italia, e accetta l’incarico di vice allenatore di Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, con il quale raggiunge l’obiettivo salvezza nella Serie A 2020/21. Un anno più tardi, nel dicembre 2021, subentra a Gotti in panchina e termina la stagione di Serie A TIM conquistando il dodicesimo posto in classifica.

Hellas Verona FC rivolge a mister Gabriele Cioffi, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro”.