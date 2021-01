UFFICIALE – Lirola è un giocatore del Marsiglia

L’Olympique Marsiglia ha ufficializzato con un video su Twitter l’arrivo dell’ex Fiorentina Pol Lirola. L’esterno spagnolo approda in Francia dopo aver trovato poco spazio a Firenze.

Lirola indosserà la maglia numero 29. La formula d’acquisto non è stata specificata, comunque l’ex Sassuolo è stato preso dai transalpini in prestito con diritto di riscatto, con una cifra fissata intorno ai 12 milioni di euro.

Già da domani per lui potrebbe esserci il debutto in campo (anche a partita in corso), così come spiegato dal tecnico dell’OM Villas-Boas, nel match contro il Psg valido per la Supercoppa di Francia.

