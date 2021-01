UFFICIALE: Maleh diventa giocatore della Fiorentina

La Fiorentina ha depositato in Lega il contratto di acquisto per il centrocampista Youssef Maleh. Acquisto a titolo definitivo da parte dei viola che però lasceranno al Venezia il giocatore fino al termine della stagione.

Un acquisto questo che si può definire come di ‘prospettiva’. Maleh da questa stagione è entrato a far parte del gruppo che compone la nazionale Under 21 azzurra. Nelle scorse settimane anche la Juventus aveva fatto un sondaggio per lui.