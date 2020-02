ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo sino al 31 dicembre 2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maximiliano Martin Olivera al FC Juarez.

L’esterno sinistro lascia ancora una volta la squadra viola, questa volta per trasferirsi in Messico. L’operazione è stata chiusa solamente ora, perché i trasferimenti in quel paese erano ancora aperti.