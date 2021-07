UFFICIALE: Niccolò Pierozzi è un nuovo giocatore della Pro Patria, ecco la formula

Un altro classe 2001 lascia in prestito la Fiorentina. Questa volte è il turno di Niccolò Pierozzi che è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aurora Pro Patria 1919. Questo il comunicato della società che milita in Serie C:

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Niccolò Pierozzi. L’esterno, classe 2001, nell’ultimo triennio è stato uno dei protagonisti della Fiorentina Primavera che ha centrato lo storico triplete giovanile conquistando tre Coppe Italia consecutive.

La Stagione scorsa, Pierozzi, ha totalizzato 30 presenze (tra Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) realizzando 5 gol e fornendo altrettanti assist. Il nuovo acquisto bianco-blu ha già raggiunto la squadra nel ritiro di Sondalo ed è a disposizione di Mister Luca Prina.