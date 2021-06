UFFICIALE – Pellegrini lascia il ritiro dell’Italia . Al suo posto Mancini convoca Castrovilli

Lorenzo Pellegrini lascia l’albergo della Nazionale, al Parco dei Principi a Roma. Il centrocampista della Roma, che ha accusato fastidi al flessore durante la fase finale della seduta di allenamento di ieri a Coverciano. Non ce la fa e dovrà lasciare il posto nella lista dei 26. Al suo posto Mancini, nell’ultimo giorno utile per i cambi in lista, ha deciso di convocare Gaetano Castrovilli.