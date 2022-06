Ufficiale, per l’ex viola Guidi arriva un’eredità pesante da raccogliere e ora da avversario della Fiorentina

Ben tredici anni passati nel settore giovanile della Fiorentina, fino alla Primavera e poi l’avventura con l’Italia Under 19 e Under 20, prima di buttarsi tra i professionisti in Serie C: per Federico Guidi però il richiamo del settore giovanile ha avuto la meglio dopo le esperienze a Gubbio, Casertana e Teramo. Per lui il futuro si chiama Roma, dove prenderà il posto in Primavera di un certo Alberto De Rossi, arrivato al termine di un percorso quasi ventennale. La squadra viola dunque si troverà di fronte sia lui che Bigica, cioè i due predecessori di Aquilani.