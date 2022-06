UFFICIALE – Risolto il contratto di Andrea Sottil con l’Ascoli. Pronto l’esordio (da allenatore) in Serie A per il padre di Riccardo

Adesso è ufficiale: Andrea Sottil non è più l’allenatore dell’Ascoli. Il club bianconero lo ha comunicato in una nota ufficiale nella quale si legge: “”L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione del contratto con l’allenatore Andrea Sottil, che lascia la panchina bianconera dopo aver condotto la squadra alla straordinaria salvezza nella s.s. 2020/21 e aver centrato i play off nella stagione appena conclusa. Il Club ringrazia Mister Sottil per il grande lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali”.

Per il padre di Riccardo, attaccante della Fiorentina, adesso è pronta la nuova avventura all’Udinese in Serie A. Per lui sarà l’esordio da allenatore nel massimo campionato italiano.