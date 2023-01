UFFICIALE: Spalluto ha trovato una nuova squadra

Il Novara Football Club ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo, fino a giugno 2023, di Samuele Spalluto.

L’attaccante, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili nelle giovanili viola e con questi colori ha alzato due Coppa Italia Primavera, trascinando i compagni a suon di gol e conquistando il titolo di capocannoniere della competizione nella seconda edizione vinta.

A Gubbio ha fatto la sua prima esperienza tra i professionisti in Serie C, andando subito in doppia cifra e realizzando una rete anche nei playoff di categoria. Ha attirato poi le attenzioni della Ternana, squadra con la quale ha giocato in Serie B questa prima parte di stagione.

Nel suo nuovo club, Spalluto indosserà la maglia numero 18.