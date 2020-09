L’AlbinoLeffe ha ufficializzato attraverso un comunicato l’acquisito a titolo temporaneo dalla Fiorentina del calciatore Mattia Trovato.

Nativo di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il centrocampista classe 1998 ha indossato le maglie di Cosenza (in Serie C e Serie B) e Livorno, dove è approdato nel gennaio 2020 mettendo a referto 8 presenze e 1 gol nel campionato cadetto.