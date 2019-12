La Fiorentina ha ufficializzato di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore brasiliano Gilberto. Dopo le sole sette presenze in viola e le esperienze in Sudamerica va al Fluminense, ex squadra di Pedro.

| 🖊️| ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Morars Junior #Gilberto al @FluminenseFC . pic.twitter.com/lD9prts4gN — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 26, 2019