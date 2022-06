UFFICIALE: Un giovane difensore della Fiorentina si trasferisce alla Spal FOTO

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti del calciatore Christian Dalle Mura alla S.P.A.L.” Con questo comunicato la Fiorentina fa sapere che è ufficiale la cessione del difensore classe 2002 Christian Dalle Mura alla squadra ferrarese.

Il mancino, l’anno scorso in Serie B prima alla Cremonese e poi al Pordenone, cercherà di mettersi nuovamente in gioco in cadetteria, agli ordini di mister Venturato.

Ecco il calciatore con la nuova maglia: