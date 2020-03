Ufficiale, Università e Scuole chiuse in tutta Italia

È una misura molto drastica, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ne è consapevole, ma la linea del governo è affidarsi al comitato scientifico. In questi minuti a Palazzo Chigi nella riunione con tutti ministri presieduta dal premier sta maturando, come riporta Corriere.it, di chiudere tutte e scuole d’Italia a partire probabilmente da domani e per tutta la settimana prossima. L’ufficialità ancora non c’è, sarà il presidente del Consiglio a rendere pubblica la notizia al termine dell’incontro conn la squadra di governo al più tardi in serata, quando si sarà confrontato con le parti sociali. La discussione con i ministri su un tema così sensibile è stata molto animata. Gli interrogativi riguardano la durata del provvedimento e il timing.