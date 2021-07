Ufficio collocamento Fiorentina

Non è di certo la prima volta che a Firenze si deve “sfoltire la rosa”. Ormai un abitudine in casa viola ogni finestra di mercato estiva arrivare a dover gestire una mole importante di calciatori, molti dei quali rientranti dai prestiti dalle serie minori e in cerca di una nuova collocazione. A oggi la rosa della Fiorentina è composta da ben 49 giocatori (secondo la Nazione in edicola stamani). Italiano, insieme a Pradè e ai dirigenti viola dovrà decidere il futuro di molti dei ragazzi che, per molti sarà lontano da Firenze. Un sovraffollamento che la Fiorentina non può permettersi nemmeno a Moena, dove c’è da preparare al meglio la nuova stagione.

Un compito difficile, una sorta di ufficio collocamento giocatori, che può togliere tempo alla costruzione della nuova squadra per Italiano. Un problema che andrà risolto con le scadenze dei contratti con il passare del tempo. Errori da non ricommettere, per avere una Fiorentina più “leggera” e meno dispersiva.