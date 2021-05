Ugolini: “Gattuso è un allenatore di personalità. É molto vicino ad approdare alla Fiorentina”

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Massimo Ugolini, inviato per la piattaforma satellitare a Napoli, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la sfida di domani tra i partenopei e la Fiorentina di Rocco Commisso, oltre che ad analizzare quale siano gli orizzonti futuri di Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Tra De Laurentiis e Gattuso dovrebbe essere rottura, è una cosa abbastanza evidente a tutti nonostante i risultati dell’ultimo periodo. Lo scontro è arrivato per tutta una serie di situazioni: incomprensioni e tutta una serie di scelte di gestione che non sono andati bene sia al tecnico che al presidente. Sono cose che capitano, ma l’importante è che gli azzurri conquistino la Champions League: è una condizione imprescindibile per puntellare un progetto che il presidente vuole ancora in crescita nonostante le problematiche dei club di quest’ultimo anno. Il Napoli è una società a gestione familiare, decide il vertice e poi a cascata tutti si adeguano. Quando questi rapporti si guastano è molto difficile ricomporli. Se però andiamo a vedere i cambi in corsa fatti nell’era De Laurentiis me ne ricordo pochi in corsa i risultati sono sempre stati lusinghieri e il progetto è continuato. Purtroppo i due non si sono semplicemente trovato. Gattuso è un allenatore con una forte personalità che evidentemente ha bisogno di alcune situazioni per esprimersi al meglio, e al Napoli ha avuto molti problemi da affrontare. Deja vù del 2018? Lo scenario è lo stesso, per la situazione è diversa. Il Napoli allora rincorreva e la Juventus aveva una partita estremamente delicata con l’Inter, partita condizionata poi da un errore riconosciuto anche dallo stesso Orsato. Dal punto di vista del contraccolpo psicologico ci fu e anche molto diversa. Adesso pero è diverso, ora il Napoli ha il destino nelle sue mani: vincendo due parite vai in Champions. Il Napoli in condizione è una squadra che può far bene. Davanti si troverà una Fiorentina, che poco ha da chiedere, ma molto vorrà far vedere a quello che probabilmente sarà il suo prossimo allenatore. Gattuso in viola? Le voci anche qui a Napoli sono le stesse. Noi di SkySport abbiamo l’idea, e non dico convinzione perche nel calciomercato non si sa mai come vada a finire, che veramente Rino Gattuso sia ad un passo da approdare alla Fiorentina”.