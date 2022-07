Ujfalusi a FN: “Dodô entri subito nell’idea che le cose cambieranno molto per lui in Italia, aiuterà la Fiorentina in fase offensiva. Jovic può migliorare molto con Italiano”

Dopo Odriozola, la Fiorentina si è affidata sulla fascia destra a Dodô acquistato dallo Shakhtar Donetsk.

Un acquisto che viene valutato così da uno che si è adattato per necessità a giocare a destra, come l’ex difensore viola, Tomas Ujfalusi, interpellato da Fiorentinanews.com: “E’ giovane perché ha ancora 23 anni e quindi non ha tanta esperienza, specialmente in campionati competitivi come la Serie A, ma crescerà. In fase offensiva sicuro che aiuterà la Fiorentina, tutta da valutare invece la sua fase difensiva. E’ bene che entri subito nell’idea che per lui sarà completamente differente dalla realtà che aveva trovato in Ucraina dove c’erano al massimo due o tre squadre forti”.

Poi sulla nuova Fiorentina aggiunge: “Ho visto che i viola hanno preso anche Jovic. Lui qualità ce l’ha e sono sicuro che il serbo e Cabral possono migliorare grazie al contributo di Italiano che sta facendo un grande lavoro da quando è arrivato a Firenze”.