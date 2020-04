Ujfaluši a FN: “Ai miei tempi il campionato era equilibrato, ora la Juventus compra chi vuole e vince tutto. Ruolo in dirigenza? Magari fra qualche anno”

In esclusiva in diretta sul profilo Instagram di Fiorentinanews.com, l’ex difensore viola Tomas Ujfalusi ha parlato anche della Fiorentina attuale: “Sono felice che sarà costruito un centro sportivo. Fiorentina attuale? Stanno cercando tanti giovani interessanti, certo è che ci vuole tempo. Iachini? Non lo conosco come allenatore. Però secondo me la Fiorentina deve puntare all’Europa. Castrovilli è veramente un calciatore fortissimo, spero che rimanga a Firenze, anche se immagino che ci saranno sicuramente tante offerte per lui. La difesa viola? Non la vedo male. E’ importante avere un calciatore come Pezzella che parla al reparto. Prandelli mi ha reso un calciatore duttile facendomi giocare come terzino. Pochi gol in maglia viola? Si, solo due in partita ma tanti in allenamento (ride, ndr). Giorno più triste a Firenze? Sicuramente il giorno in cui sono andato via. Cosa è mancato ai Della Valle? Quando giocavo io in Italia il campionato era più equilibrato. Adesso la Juventus compra chi vuole e ogni anno vince lo scudetto. Se mi chiamasse Commisso? Al momento non avrei nemmeno tempo, devo badare a mia figlia (ride, ndr). Magari in futuro potrà succedere che torni alla Fiorentina come dirigente, d’altronde l’ho già fatto in Turchia“.