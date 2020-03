Ujfalusi: “Mai avuto un gruppo come negli anni a Firenze. Gli schiaffi a Kuzmanovic…”

L’ex difensore della Fiorentina, Tomas Ujfalusi, ha parlato tramite una diretta Instagram, ecco le sue parole: “A Firenze avevo in mente di giocare al massimo quattro anni perchè volevo conoscere il calcio anche in altri campionati però non ho mai avuto un gruppo come quello, era una famiglia. Capitano? Non ho mai creato problemi negli spogliatoi, peccato non aver vinto niente, ma ci siamo andati vicino come contro i Rangers, anche se abbiamo portato in alto la Fiorentina e mi dispiace non aver giocato (per pochi anni) la Champions. Ruolo? Facendo il terzino mi sono divertito di più ma mi sono sentito più centrale. Kuzmanovic? Gli ho fatto da padre e gli ho dato tanti schiaffi, è sempre stato un bambino. Ricordo più bello? Il ritorno dalla vittoria a Torino contro la Juventus, c’erano tantissimi tifosi ad aspettarci”.