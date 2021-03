Ujfalusi: “Vicino a Prandelli in questo momento delicato della sua carriera. Chi lo conosce sa i valori umani che possiede…”

Dopo le clamorose dimissioni di Cesare Prandelli, da tutto il mondo del calcio arrivano tantissimi messaggi di stima nei confronti dell’ormai ex tecnico della Fiorentina. Anche l’ex calciatore viola Tomas Ujfalusi tramite il proprio profilo Instagram ha mandato un messaggio al suo ex allenatore: “Mister, ti sono vicino in questo momento delicato della tua carriera e della tua vita, chi come me ti conosce sa i valori umani che possiedi e che sempre ti distingueranno anche nel mondo del calcio”.