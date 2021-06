Ulivieri: “Italiano saprà far divertire noi tifosi viola. Ha fatto diventare elementi di buon livello giocatori condannati alla retrocessione”

Il presidente dell’AssoAllenatori e simpatizzante della Fiorentina Renzo Ulivieri commenta così il prossimo arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina viola: “Italiano è un ottimo allenatore ed ha lo spirito giusto. A Firenze i tifosi vogliono tornare a divertirsi e vedere un buon gioco, sicuramente lui può accontentarci come ha già dimostrato, ha fatto diventare dei giocatori condannati alla retrocessione elementi di buon livello. Se lui è giovane ed inesperto? Anche Capello lo era quando arrivò al Milan. Ora il nuovo allenatore viola dovrà saper indicare in modo preciso le caratteristiche di cui ha bisogno per poter impostare il mercato”.