Ulivieri: “Con la Fiorentina era tutto fatto. Non deve passare l’idea che il calcio è un mondo di privilegiati”

Il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri è intervenuto a Lady Radio parlando della ripartenza: “Noi vogliamo impegnarci per riprendere se ci saranno le condizioni. Se ci verrà richiesto, poi, perchè questo spettacolo può anche mancare. Bisogna salvaguardare la salute degli atleti. Se si vuol giocare ci vuole l’impegno di tutti perchè la vita normale non si può fare. Non deve passare l’idea che il calcio è un mondo di privilegiati”.

E sugli incontri col Ministro: “Io ho parlato col Ministro. Non passi l’idea che il governo vuol bloccare il calcio. Se altre federazioni hanno fatto altre scelte, son altre federazioni. Se ci si sono le condizioni, cercheremo di agevolare la ripresa del campionato. Che tendenzialmente che possa avere un occhio per il calcio di base, che per il calcio d’elitè. Il calcio di base si regge anche grazie al calcio di vertice.

E sulla panchina della Fiorentina: “Mi hanno offerto la panchina della Fiorentina, avevo già fatto tutto ma avevo il contratto col Bologna. Ho parlato col Bologna, mi dissero di no”.