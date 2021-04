Ulivieri: “Vi racconto il retroscena sul mio mancato arrivo alla Fiorentina. In un colpo solo…”

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha raccontato un retroscena relativo al mancato approdo sulla panchina della Fiorentina negli anni ’90. Ulivieri voleva liberarsi dal Bologna per andare nel club della città in cui era cresciuto. Per lui le cose, però, non andarono nel modo sperato.

Queste le parole dell’ex allenatore: “Avevo già incontrato Cecchi Gori, eravamo già d’accordo su tutto, ma al presidente della Fiorentina dissi che sarebbe stato lui a dover avvertire Gazzoni. Mi rispose di no e allora glielo chiesi io. In pratica presi due no da due presidenti in un colpo solo”.