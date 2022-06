Con tutta probabilità questa sarà l’ultima settimana da giocatore della Fiorentina per Josè Maria Callejon. Lo spagnolo, infatti, andrà in scadenza di contratto con la società viola alla fine di giugno e non saranno gli ultimi giorni da tesserato a cambiare il suo destino lontano da Firenze.

Secondo quanto riporta La Nazione, la trattativa con il Getafe per il suo ingaggio sta procedendo bene, con il giocatore firmerà un contratto biennale per il suo ritorno in Spagna.