Ultimo ritiro a Moena? Il Viola Park è pronto a prendersi la scena, ma dovrà fare i conti col caldo fiorentino

Che questa del 2022 sia l’ultima Moena viola? Se lo chiede il Corriere Fiorentino, che ipotizza come la Fiorentina potrebbe puntare sul Viola Park che sarà pronto per la prossima estate. In Val di Fassa, d’altro canto, sperano che il caldo micidiale di questi giorni convinca la società fiorentina a scegliere ancora la montagna. Si potrebbe parlare di un rinnovo pluriennale, dato che proprio in questi giorni Trentino Market sta riconsiderando gli investimenti per i ritiri delle squadre di calcio. Solo Moena e Pinzolo faranno eccezione.

Intanto, il 10 luglio la squadra salirà in Trentino in un ritiro che ha l’intenzione di coinvolgere la Fiorentina in iniziative in altri paesi della vallata: non ci dovrebbe essere infatti il classico Viola Village. In queste ore ci sarà un confronto per confermare la presentazione della squadra in piazza a Moena dopo la prima amichevole e un paio di serate in altri paesi vicini, come Canazei e Pozza.