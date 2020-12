Ultimo treno Champions per la Fiorentina Femminile? A metà gara è sotto contro il Milan

Stagione complessa quella della Fiorentina Femminile, con già 3 sconfitte in campionato e la vetta lontana 11 punti. Oggi però c’è lo scontro diretto con il Milan, al “Bozzi”, per provare a riavvicinare il vertice: a metà gara però la squadra di Cincotta è sotto per 1-0, con la rete di Spinelli all’8′. Nel corso della prima frazione occasioni sprecate da Neto, Sabatino e Bonetti ma viola sotto e, per il momento a -11 anche dallo stesso Milan, ora a pari con la Juve.

