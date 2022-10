Umtiti: “La Fiorentina è molto aggressiva, per noi conta vincere. In estate ho avuto altri contatti, ma…”

Il calciatore del Lecce Samuel Umtiti ha parlato in sala stampa in vista del prossimo impegno dei salentini, contro la Fiorentina, società che tra l’altro lo ha cercato in estate: “La Viola è una squadra molto aggressiva. Conta vincere, è una partita molto delicata; dovremo essere bravi ad arginare i nostri avversari”.

E aggiunge: “Barcellona è stata un’esperienza molto intensa, avevo bisogno di un po’ più di tranquillità. Durante l’estate ho avuto contatti anche con altre società, ma confermo il fatto che Lecce sia la soluzione migliore, per giocare e per vivere. Mi hanno dato la possibilità di ricominciare qui”.