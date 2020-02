Un abbraccio tutto viola e una settimana importante anche fuori dal campo

Dopo lo splendido gol contro l’Atalanta, Federico Chiesa è chiamato alla riconferma domenica a Marassi contro la Sampdoria. Lo splendido abbraccio dell’esterno con i propri tifosi ha addolcito un po’ una domenica decisamente amara per la Fiorentina. Inoltre questa per il figlio d’arte sarà una settimana importante anche fuori dal campo, perchè come vi abbiamo raccontato proprio in queste pagine, è in programma un incontro tra la società e il padre Enrico. Rinnovo e prolungamento in vista? Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni.