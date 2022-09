Un allenatore che ha perso la sua spinta propulsiva. Jovic per ora da campionato Vecchie Glorie. Mandragora entra…e non se ne accorge neppure lui

Un primo tempo indecente, una ripresa ancora peggio. Fiorentina a tratti leziosa e stucchevole come un cucchiaio di miele. Oppure lenta, compassata e prevedibile come la lancetta delle ore.

I numeri sono impietosi: 75% di inutile possesso palla. 32 inutili tiri (tranne quello finito in gol), di cui meno della metà nello specchio della porta. 736 inutili passaggi. 41 inutili cross.

I fischi del Franchi sono più che meritati. Toccano ai giocatori e anche all’allenatore che ha perso la sua spinta propulsiva. I singoli non migliorano (per quanto ancora dovremo aspettare Ikone, Cabral e compagni?) e il gioco di gruppo non riesce più a camuffare le magagne, soprattutto in fase offensiva.

Ranieri – 4 – Battezza il suo esordio europeo con una prestazione disarmante. Molti errori e una bella dormita su Ilic che scatta, tira e segna. A due passi dalla porta la butta fuori.

Ikone – 3 – Frulla molto senza mai trovare il pertugio vincente. Dal dischetto del rigore riesce nell’impresa di calciare fuori.

Mandragora – 4 – Entra e, forse, non se ne accorge neppure lui.

Jovic – 3 – Spara in curva un pallone che implorava di essere infilato nella rete avversaria. Fa il bis poco dopo con un rasoterra a lato. Al momento un giocatore da campionato Vecchie Glorie.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 4 – Squadra senza intensità e poco motivata. Giro palla indisponente. Ostinata insistenza su uno schema che non funziona più. La Fiorentina è sempre più monotona ma lui pare non accorgersene. Fare il tarantolato davanti alla panchina è folcloristico ma poco produttivo.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it