Un altro cavallo di ritorno in vista?

Sono tante le priorità in casa Fiorentina, ma al momento resta la nomina dell’allenatore al primo posto, poi è imminente il rinnovo del direttore sportivo Daniele Pradè. Ma secondo quanto scrive Tuttosport scrive anche che il ritorno del dirigente spagnolo Eduardo Macia, per affiancare Pradè, è una concreta possibilità. L’ennesimo cavallo di ritorno in vista?