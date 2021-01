Un (altro) esperimento offensivo fallito

Un tridente offensivo come quello visto oggi a Napoli, la Fiorentina lo aveva schierato solo contro il Genoa nel pareggio interno a inizio dicembre. Solo in quell’occasione si era visto in attacco il trio Ribery-Vlahovic-Callejon, che a inizio stagione tanti si aspettavano di vedere spesso titolare. Di fatto però, l’apporto offensivo dato dai tre non è mai stato quello che ci si aspettava e la partita di oggi, purtroppo, non è stata un’eccezione. Prandelli infatti ha dovuto abortire la sua idea iniziale già al 45esimo, con l’uscita dal campo di Ribery.

La Fiorentina sembrava aver trovato una quadratura con un attacco a due, con un giocatore a supporto di Vlahovic lasciato libero di variare sul fronte offensivo. Che nelle prossime partite si possa tornare a un tandem davanti? Il tridente di fatto è stato un altro esperimento offensivo non andato a buon fine.