L’ennesimo gol di Rebic fa volare il Milan. Guarda la nuova classifica di Serie A

Il posticipo tra Milan e Torino chiude la 24esima giornata di Serie A. Ai rossoneri basta un gol di Ante Rebic al 25′ per battere i granata e conquistare tre punti d’oro per la classifica. L’ex giocatore della Fiorentina è bravo a sfruttare il cross basso di Castillejo e a far secco Sirigu. Per l’ex Fiorentina si tratta del quinto gol in campionato nelle ultime partite. Pochi minuti prima lo stesso portiere del Torino aveva salvato il risultato con un miracolo sul sinistro di Paquetà, rispolverato dall’inizio da Stefano Pioli. Nella ripresa poi, il Milan sfiora il gol del raddoppio per due volte, ma Ibrahimovic e Castillejo sbagliano a tu per tu con Sirigu. Il Toro prova a farsi vedere, ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Vittoria importante del Milan, che aggancia il sesto posto e si prepara nel migliore dei modi alla trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Continua il momento negativo del Torino, che rimane a meno uno dalla Viola in classifica.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Verona, Parma, Milan 35, Bologna, Napoli 33, Cagliari 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, SPAL 15.