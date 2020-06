Un altro obiettivo per la panchina della Fiorentina viene riconfermato: De Zerbi resta a Sassuolo

Dopo esser stato accostato alla Fiorentina per diverse settimane, proprio alla vigilia con la squadra viola, il Sassuolo ha annunciato la riconferma di Roberto De Zerbi. L’ex giocatore resterà sulla panchina neroverde per un’altra stagione, la terza consecutiva. Con questo comunicato, De Zerbi esce definitivamente dalla rosa dei papabili per la panchina della Fiorentina.

Domani, a maggior ragione, De Zerbi cercherà di fare risultato a Firenze dopo due buone prestazioni con Inter e Verona.