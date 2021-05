Un altro punticino per tenere dietro il Cagliari e ora c’è da aspettare il Benevento. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Zero emozioni ma un punto comunque utile per la Fiorentina, con il Cagliari che resta quindi dietro alla squadra viola: per arrivare alla salvezza matematica servirà una mancata vittoria del Benevento stasera in casa dell’Atalanta.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 85, Napoli 73, Atalanta, Milan 72, Juventus 69, Lazio* 64, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 45, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Fiorentina 39, Genoa, Cagliari 36, Torino* 35, Spezia 34, Benevento 31,Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)