Un altro spareggio per la Fiorentina: Prandelli lo affronta senza i due più talentuosi

La Fiorentina si prepara all’ennesimo crocevia stagionale, una di quelle partite in cui proprio non si può sbagliare. E lo fa senza Franck Ribery e Gaetano Castrovilli, i due giocatori più talentuosi della rosa di Cesare Prandelli. Il francese in tribuna per un problema muscolare che gli ha fatto saltare anche Inter e Sampdoria, mentre il numero dieci si siederà in panchina per scelta tecnica. Con la possibilità, naturalmente, di poter entrare a partita in corso per dare il suo contributo.

La Fiorentina è chiamata a fare punti, ma non sarà banale al cospetto di una squadra organizzata e tra le più in forma del campionato: lo Spezia, come scrive il Corriere Fiorentino, è la sorpresa del campionato. Spazio alle due punte in attacco, ma ieri Prandelli ha detto che quando si lotta per tre anni di fila per non retrocedere, qualcosa va cambiato a livello di programmazione.