Un amore così grande e un peccato non averlo reso una bandiera

La provocazione è forte -è vero- per un giocatore che ha passato soltanto un anno nella Fiorentina e non è riuscito a trovare l’accordo per restare. Ma quando un tifoso vede Lucas Torreira in tribuna, a quasi duemila chilometri di distanza da casa, cosa deve pensare? Che davvero era lui il “problema” dello spogliatoio, quando la squadra per poco non si sfascia nel primo mese della nuova stagione? Un calciatore così legato ai compagni, alla famiglia viola e alla città di Firenze poteva davvero diventare una bandiera.

È un’affermazione forte, per molti risulterà spropositata e fuori luogo, ma alla prima sosta dopo più di un mese di partite, l’assenza dell’uruguagio è quella che si sta facendo più sentire. E non è un’eresia dire che alla squadra manca più lui che Vlahovic. Torreira non era soltanto il cuore del gioco, ma -a ben vedere dal legame che ha ancora con i suoi ex compagni- anche del gruppo. Trovatelo un altro giocatore, nel calcio di oggi, che continua a sostenere la sua ex quando è stato cacciato dalla società come l’ultimo degli arrivati. E perché torna alla mente proprio Borja Valero?

Nessuno sa come sarebbe andata. Se Torreira avrebbe replicato la magnifica stagione da cui veniva oppure sarebbe calato di rendimento come gli altri che sono rimasti. Fatto sta che, da quando non c’è più, la Fiorentina non è più la stessa. I suoi sostituti -buonissimi giocatori- non hanno quel carisma che contraddistingueva il piccoletto di Fray Bentos, e nemmeno quella personalità per prendersi sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà.

Uno che ci teneva così tanto -e tutte le sue dimostrazioni d’affetto continuano a dimostrarlo- non doveva essere allontanato così. Ed è vero che è passato tantissimo tempo da quel giorno di maggio (il day after della vittoria sulla Juve), ma la ferita è ancora aperta. Pensare anche solo a come sarebbe stato un centrocampo a tre con Torreira, Amrabat e Barak è un rimpianto non da poco. Ma d’altronde si sa, nel calcio moderno, per un verso (o per un altro) non esistono più le bandiere. Restano appese le illusioni degli ultimi tifosi romantici.