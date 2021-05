Un ampio turnover auspicabile per archiviare definitivamente un campionato da dimenticare

Piccolo passo indietro: la vittoria dell’Atalanta per 2-0 sul Benevento nella 36ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio, tra i vari effetti, ha avuto anche il merito di ‘regalare’ la matematica certezze della permanenza nel massimo campionato italiano della Fiorentina. La sconfitta sul Napoli di domenica scorsa è stata dunque indolore per i viola, che tanto il loro obiettivo l’avevano già centrato.

Per la compagine gigliata si è chiusa così una stagione travagliata, anche a causa dei tanti intoppi avuti nel corso dell’annata: oltre ai problemi legati al Covid-19, infatti, non va dimenticato neppure l’avvicendamento in panchina dopo poche giornate tra Beppe Iachini e Cesare Prandelli e l’addio per motivi personali di quest’ultimo a metà del girone di ritorno ed il successivo reintegro del primo fino a fine stagione.

Si è trattato di un anno difficile per i colori viola, risoltosi però nel migliore dei modi: ora alla Fiorentina non restano che l’ultimo match per archiviare e dimenticare una volta per tutte questa stagione. Sabato 22 maggio alle 20.45 la Fiorentina giocherà a Crotone, contro una squadra ormai retrocessa in Serie B.

I calabresi, come anche la Fiorentina non avranno più molto da chiedere a questo match, e ci si può aspettare anche un ampio turnover. Chi scenderà in campo lo farà con la voglia di non sfigurare nell’ultimo impegno della stagione 2020-2021.

