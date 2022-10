Un arbitro ligure contro i liguri. E con lui la Fiorentina non vince da sei anni

La partita tra Spezia e Fiorentina in programma domenica prossima alle ore 15 verrà arbitrata dal ligure Davide Massa, di Imperia.

Il suo score complessivo coi viola è di 6 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte. In trasferta con lui invece il bilancio è: 3 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte. I gigliati non vincono con Massa dalla stagione 2016/17, esattamente da Empoli-Fiorentina 0-4 del 20 novembre 2016. Dopo questo successo ci sono stati 4 pareggi e 2 sconfitte per i viola.

L’ultimo precedente con Massa risale allo scorso campionato: Salernitana-Fiorentina 2-1 alla 34esima giornata.