Un’assenza che coincide con un tour de force molto impegnativo

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona al Franchi, la Fiorentina è tornata in campo ieri per prepararsi alla sfida contro l’Atalanta. Gruppo scarno, con ben sette giocatori assenti impegnati con le proprie nazionali. Senza contare gli infortunati. Tra questi, c’è anche Dodò, terzino brasiliano costretto ai box durante la partita di Bologna per un problema al polpaccio.

Il suo recupera continua al Centro Sportivo Davide Astori, ma è plausibile che il giocatore non si riveda in campo prima della metà di ottobre, quando la Fiorentina sarà impegnata in un tour de force di 5 partite in 15 giorni (Atalanta, Hearts, Lazio, Hearts, Lecce). Il rientro di Dodò, però, non è da forzare, per evitare guai peggiori.