Un attacco ancora tutto da disegnare: tre profili, un solo posto. Cessione a sorpresa in arrivo?

Kouamè, Vlahovic e Cutrone: tre punte per un solo posto (forse due). Tra qualche settimana la Fiorentina si ritroverà ad avere in rosa l’ormai tanto discussa abbondanza offensiva, ma il discorso non si basa tanto sulla stagione corrente, piuttosto su quella successiva. La società e l’allenatore viola quest’estate si troveranno a dover fare delle scelte inevitabili in attacco. Una soluzione potrebbe essere vedere in campo un attacco a due, giovane, veloce e dinamico; questo precluderebbe però il posto a giocatori come Federico Chiesa (mercato permettendo) e Franck Ribery. E che allora si possa assistere a una cessione a sorpresa?

Kouamè è ovviamente fuori discussione, dato che la Fiorentina lo ha comprato proprio in vista della prossima stagione. Cutrone è appena arrivato e l’investimento della società viola su di lui è stato ingente. Inoltre il ragazzo, nonostante il trasferimento sia con obbligo di riscatto, è ancora in prestito dal Wolverhampton, fatto che attualmente preclude ogni mossa di mercato. Infine Vlahovic, classe 2000 che quest’anno ha fatto vedere tutte le sue potenzialità. Sarà in grado di essere il titolare della Fiorentina che verrà? Tenerlo in squadra per fare la panchina sinceramente sembra una mossa molto azzardata e lo stesso ragazzo non sarebbe di certo felice all’idea. Dall’altra parte le prospettive del serbo fanno sperare in un futuro davvero roseo. Che fare dunque? Il nuovo attacco della Fiorentina deve ancora trovare un assetto e un volto, ma i nomi di certo non mancano.