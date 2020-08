Un Biraghi bis che difficilmente farebbe peggio di chi l’aveva sostituito. Davvero non merita una seconda possibilità?

Biraghi meglio di Dalbert? Dalbert meglio di Biraghi? Nessuno dei due e prendiamo qualcun altro? Sono questi gli interrogativi, talvolta senza risposta, che i tifosi viola si pongono da qualche giorno. Da quando, per la precisione, è emersa la notizia di un possibile ritorno di Biraghi alla Fiorentina, con Dalbert restituito all’Inter. E allora, come stanno realmente le cose? Di certo Dalbert non ha ben figurato, scendendo spesso sotto la sufficienza nell’ultima stagione. Capacità difensive rivedibili, moltitudini di cross addosso agli avversari e pochi, pochissimi assist vincenti. Non che Biraghi avesse fatto meglio negli anni precedenti, tuttavia l’esterno della Nazionale ha dimostrato di essere cresciuto con la maglia dell’Inter. Qualche gol, un aumento della percentuale di cross efficaci e una generale maggiore sicurezza nell’azione offensiva. Insomma, non stiamo certo parlando di un giocatore completamente rinato, ma forse qualche barlume di speranza c’è. E soprattutto, visto che ad oggi le alternative di mercato sembrano pochissime, una secondo possibilità a Biraghi la si può dare. Anche perché, fare peggio di chi l’ha preceduto è decisamente difficile.

