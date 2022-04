Un calo di intensità che non ha impensierito Italiano e una sicurezza costruita durante la stagione

Fiorentina-Venezia è stata una partita dai due volti. Nel primo tempo la squadra di Italiano si è dimostrata arrembante, non lasciando alcuna occasione agli avversari, schiacciandoli e trovando il vantaggio. Nel secondo tempo, invece, il ritmo dei viola è calato e il Venezia ha preso campo, senza però trovare sbocchi interessanti per provare a pareggiare. Un’analisi condivisa da entrambi gli allenatori nel post partita. Specialmente Italiano ha sottolineato come l’efficacia del duo difensivo viola Milenkovic-Igor non abbia fatto preoccupare più di tanto il calo di intensità della sua squadra, con la Fiorentina che non ha concesso alcuna occasione importante.

La vittoria per 1-0 contro i lagunari, è stato il decimo clean sheet stagionale della Fiorentina. Un traguardo importante che sottolinea ancora di più l’importante crescita del reparto difensivo viola. La difesa è il miglior attacco, la squadra di Italiano sembra averlo capito molto bene.