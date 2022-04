Un capolavoro viola per tornare in Europa

Serve una Fiorentina arrembante e con la giusta voglia di fare un capolavoro nel finale di questa stagione. Sono questi gli ingredienti che servono alla squadra di Vincenzo Italiano per provare a raggiungere un’Europa che manca da troppo tempo. E servirà farlo fin da subito, fin da oggi contro l’Empoli, prima delle ultime nove gare di Serie A.

L’allenatore viola vuole questo traguardo per la piazza, ma anche per se stesso, per la sua ambizione di vittoria che lo ha sempre contraddistinto qualsiasi squadra abbia allenato. Il punto focale è la fiducia e il coraggio che la squadra viola ripone nella sua proposta di gioco. Contro l’Empoli, ma consapevoli che le dirette avversarie sono Roma e Lazio, con quest’ultimi già vincenti ieri. L’obiettivo è vincere, senza mai perdere la filosofia di gioco viola. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.