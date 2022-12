Un club di Serie C si fa avanti per un giovane attaccante di proprietà della Fiorentina

Non sta andando benissimo l’avventura di Samuele Spalluto in Serie B. Per l’attaccante della Fiorentina, attualmente in prestito alla Ternana, potrebbe allora aprirsi la possibilità di un’esperienza addirittura in Serie C.

Secondo pescarasport24, infatti, il Pescara sarebbe fortemente interessato a Spalluto. L’idea del club sarebbe quella di prelevarlo già a gennaio, di fatto ponendo fine in anticipo al prestito alla Ternana. Il Pescara vorrebbe Spalluto in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione in Serie B. La Fiorentina potrebbe comunque mantenere la possibilità di esercitare un controriscatto in futuro.